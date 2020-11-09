В Киеве открыли мобильный пункт для прохождения теста на коронавирус, однако просуществовал он недолго
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на KIEVMAP.
Так, отмечается, что в специальном "вагончике" за 950 грн можно было провериться на COVID-19.
"Сообразительные бизнесмены не дремлют. В Киеве неизвестные поставили вагончик, в котором можно было сделать тест на ковид за 950 грн. Бизнесмены проработали недолго: в "мобильную лабораторию" заглянули правоохранители, после чего ее закрыли", - говорится в сообщении.
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В комментариях высказывают сомнения по поводу того, что организаторы такого "бизнеса" предоставляли людям достоверные результаты тестов.
"Думаю, там брали анализы, но никуда их не возили", "сделали бы скидку 50% для пенсионеров и собрали бы очередь", "аферы не пройдет", "неудачный стартап", - пишут в комментариях.
Ранее сообщалось, что за сутки наибольшее количество заболевших китайским вирусом обнаружили в Киеве и четырех областях.
Так, за последние сутки, 8 ноября, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (748), Харьковской (717), Запорожской (683), Житомирской (636) и Киевской (590) областях.
Напомним, киевские хрущевки снесут, названы адреса "счастливчиков": "под удар первыми попадут...".
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Также Politeka сообщала, что в Киеве загадочно оборвались жизни матери и ребенка: видео и подробности с места трагедии.