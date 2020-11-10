Киев снова попал в тройку "лидеров" по суточному приросту больных коронавирусом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пост министра здравоохранения Максима Степанова в соцсети.

Так, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве, Житомирской, Киевской и Одесской областях.

коронавирус

В частности, в украинской столице было выявлено 747 новых случаев заражения, в Житомирской, Киевской и Одесской областях - более 600 новых больных.

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Меньше всего больных COVID-19 за сутки зафиксировано в Кировоградской и Луганской областях.

коронавирус, медики

Динамика заболевания по областям:

  • Киев - 45 667 больных (+747 в сутки);
  • Житомирская область - 19 616 (+646);
  • Киевская - 21 038 (+628);
  • Одесская - 29 336 (+608);
  • Запорожская - 14 693 (+588);
  • Ивано-Франковская - 25 054 (+560);
  • Львовская - 34 304 (+550);
  • Харьковская - 44 466 (+536);
  • Полтавская - 12 723 (+519);
  • Хмельницкая - 20 328 (+489);
  • Ровенская - 22 622 (+482);
  • Сумская - 15 297 (+434);
  • Закарпатская - 17 620 (+428);
  • Черновицкая - 25 835 (+424);
  • Донецкая - 14 578 (+388);
  • Волынская - 16 821 (+385);
  • Днепропетровская - 18 324 (+359);
  • Херсонская - 5833 (+275);
  • Николаевская - 10 787 (+228);
  • Винницкая - 12 765 (+199);
  • Черкасская - 10 919 (+196);
  • Тернопольская - 22 389 (+173);
  • Черниговская - 10 335 (+171);
  • Луганская - 4643 (+104);
  • Кировоградская - 3204 (+62).

Напомним, киевские хрущевки снесут, названы адреса "счастливчиков": "под удар первыми попадут...".

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