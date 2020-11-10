Киев снова попал в тройку "лидеров" по суточному приросту больных коронавирусом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пост министра здравоохранения Максима Степанова в соцсети.

Так, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве, Житомирской, Киевской и Одесской областях.

В частности, в украинской столице было выявлено 747 новых случаев заражения, в Житомирской, Киевской и Одесской областях - более 600 новых больных.

Меньше всего больных COVID-19 за сутки зафиксировано в Кировоградской и Луганской областях.

Динамика заболевания по областям:

Киев - 45 667 больных (+747 в сутки);

Житомирская область - 19 616 (+646);

Киевская - 21 038 (+628);

Одесская - 29 336 (+608);

Запорожская - 14 693 (+588);

Ивано-Франковская - 25 054 (+560);

Львовская - 34 304 (+550);

Харьковская - 44 466 (+536);

Полтавская - 12 723 (+519);

Хмельницкая - 20 328 (+489);

Ровенская - 22 622 (+482);

Сумская - 15 297 (+434);

Закарпатская - 17 620 (+428);

Черновицкая - 25 835 (+424);

Донецкая - 14 578 (+388);

Волынская - 16 821 (+385);

Днепропетровская - 18 324 (+359);

Херсонская - 5833 (+275);

Николаевская - 10 787 (+228);

Винницкая - 12 765 (+199);

Черкасская - 10 919 (+196);

Тернопольская - 22 389 (+173);

Черниговская - 10 335 (+171);

Луганская - 4643 (+104);

Кировоградская - 3204 (+62).

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