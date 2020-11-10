Киев снова попал в тройку "лидеров" по суточному приросту больных коронавирусом
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пост министра здравоохранения Максима Степанова в соцсети.
Так, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве, Житомирской, Киевской и Одесской областях.
В частности, в украинской столице было выявлено 747 новых случаев заражения, в Житомирской, Киевской и Одесской областях - более 600 новых больных.
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Меньше всего больных COVID-19 за сутки зафиксировано в Кировоградской и Луганской областях.
Динамика заболевания по областям:
- Киев - 45 667 больных (+747 в сутки);
- Житомирская область - 19 616 (+646);
- Киевская - 21 038 (+628);
- Одесская - 29 336 (+608);
- Запорожская - 14 693 (+588);
- Ивано-Франковская - 25 054 (+560);
- Львовская - 34 304 (+550);
- Харьковская - 44 466 (+536);
- Полтавская - 12 723 (+519);
- Хмельницкая - 20 328 (+489);
- Ровенская - 22 622 (+482);
- Сумская - 15 297 (+434);
- Закарпатская - 17 620 (+428);
- Черновицкая - 25 835 (+424);
- Донецкая - 14 578 (+388);
- Волынская - 16 821 (+385);
- Днепропетровская - 18 324 (+359);
- Херсонская - 5833 (+275);
- Николаевская - 10 787 (+228);
- Винницкая - 12 765 (+199);
- Черкасская - 10 919 (+196);
- Тернопольская - 22 389 (+173);
- Черниговская - 10 335 (+171);
- Луганская - 4643 (+104);
- Кировоградская - 3204 (+62).
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