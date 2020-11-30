Сейчас медики борются за жизнь новорождённой

Женщина попала в больницу на 8-м месяце беременности, у нее также были больные почки

Так, стало известно, что в перинатальном центре Мариуполя после родов умерла 36-летняя Ольга Мерник. Она попала в медучреждение 21 ноября с двусторонним воспалением легких, затем у нее также диагностировали коронавирус, передает ТСН.

На тот момент мама уже трех мальчиков 15, 10 и 2 лет, была на восьмом месяце беременности – ждала появления долгожданной дочери. Без мамы осталось четверо детей. Как рассказала ее знакомая Наталья Дедова, ребенок должен был родиться в январе.

"Оля была под кислородом, поэтому медики решили спасать малыша. Возможно, анестезия дала такие последствия. Но у нее отказали почки. Девочка находится в тяжелом состоянии", – отметила женщина.

При этом она добавила, что у Ольги были проблемы с почками и ей приходилось пить антибиотики.

Врач Елена Бесчастная также указала на пиелонефрит и слабые почки у пациентки. Тело женщины для установления точной причины смерти отправили на экспертизу.

"Я получила информацию, что она родила сама. У ребенка легкие не открываются. Хоронить ее будут в мешке, так что с ней и попрощаться не удастся, как положено", – подчеркнула медик.

За жизнь ее дочери сейчас борются медики. После родов дочери на своей странице в соцсети Ольга Мерник еще успела написать слова, которые трогают душу: "Ура, у меня родилась дочь".

Напомним, эпидемиолог взмолился о помощи из-за вируса, в больницах не хватает медиков.

Как сообщала Politeka, в Украине могут вырасти случаи заболевания вирусом, названа основная причина.

Также Politeka писала, что у женщины забрали кислород для другого пациента и она не выжила.