Пациентам с коронавирусом пришлось делать манипуляции в полумраке
Так, в Черновцах в городской больнице №1 из-за замыкания проводки в двух палатах, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, погас свет, передает АСС.
Об этом на заседании Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации сообщила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак.
По ее словам, в палатах Черновицкой городской больницы №1 нет света, ей сообщили больные. Поэтому пациентам пришлось делать укол при свечах и лечить наощупь.
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"Накануне мне отчитались, что больница полноценно обеспечена автономными средствами питания, а здесь появляется такое сообщение. Как мне на это реагировать?" - возмущенна заместитель председателя Черновицкой ОГА.
В управлении медицинского обслуживания в сфере здравоохранения Черновицкого городского совета эту информацию подтвердили. Проводка действительно сгорела в 1 и 2 палатах. Проблемы ликвидировали собственными силами, а пациентов планировали перевести в другую палату, но не успели.
Напомним, это не первый такой случай в Украине. Недавно в больнице Новомосковска Днепропетровской области врачи пожаловались на экстремальные условия, в которых им нужно работать - в палатах нет электричества и воды.
Напомним, эпидемиолог взмолился о помощи из-за вируса, в больницах не хватает медиков.
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