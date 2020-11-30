Больница только отчиталась, что у них нет проблем...

Пациентам с коронавирусом пришлось делать манипуляции в полумраке

Так, в Черновцах в городской больнице №1 из-за замыкания проводки в двух палатах, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, погас свет, передает АСС.

Об этом на заседании Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации сообщила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

По ее словам, в палатах Черновицкой городской больницы №1 нет света, ей сообщили больные. Поэтому пациентам пришлось делать укол при свечах и лечить наощупь.

"Накануне мне отчитались, что больница полноценно обеспечена автономными средствами питания, а здесь появляется такое сообщение. Как мне на это реагировать?" - возмущенна заместитель председателя Черновицкой ОГА.

В управлении медицинского обслуживания в сфере здравоохранения Черновицкого городского совета эту информацию подтвердили. Проводка действительно сгорела в 1 и 2 палатах. Проблемы ликвидировали собственными силами, а пациентов планировали перевести в другую палату, но не успели.

Напомним, это не первый такой случай в Украине. Недавно в больнице Новомосковска Днепропетровской области врачи пожаловались на экстремальные условия, в которых им нужно работать - в палатах нет электричества и воды.

Напомним, эпидемиолог взмолился о помощи из-за вируса, в больницах не хватает медиков.

Как сообщала Politeka, украинка с китайским вирусом ушла из жизни после родов.

Также Politeka писала, что у женщины забрали кислород для другого пациента и она не выжила.