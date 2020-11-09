У Києві відкрили мобільний пункт для проходження тесту на коронавірус, однак проіснував він недовго

Про це повідомляє Politeka з посиланням на KIEVMAP.

Так, зазначається, що у спеціальному "вагончику" за 950 грн можна було перевіритись на COVID-19.

"Кмітливі бізнесмени не дрімають. У Києві невідомі поставили вагончик, в якому можна було зробити тест на ковід за 950 грн. Бізнесмени пропрацювали недовго: в "мобільну лабораторію" заглянули правоохоронці, після чого її закрили", - йдеться в повідомленні.

У коментарях висловлюють сумніви з приводу того, що організатори такого "бізнесу" надавали людям достовірні результати тестів.

"Думаю, там брали аналізи, але нікуди їх не возили", "зробили б знижку 50% для пенсіонерів і зібрали б чергу", "аферизм не пройде", "невдалий стартап", - пишуть в коментарях.

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Так, за останню добу, 8 листопада, найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (748), Харківській (717), Запорізькій (683), Житомирській (636) та Київській (590) областях.

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