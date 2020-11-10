Київ знову потрапив у трійку "лідерів" за добовим прирістом хворих на коронавірус

Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис міністра охорони здоров'я Максима Степанова у соцмережі.

Так, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстровано в Києві, Житомирській, Київській та Одеській областях.

коронавирус

Зокрема, в українській столиці було виявлено 747 нових випадків зараження, в Житомирській, Київській і Одеській областях - понад 600 нових хворих.

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Найменше хворих COVID-19 за добу зафіксовано в Кіровоградській і Луганській областях.

коронавірус, медики

Динаміка захворювання по областях:

  • Київ - 45 667 хворих (+747 за добу);
  • Житомирська область - 19 616 (+646);
  • Київська - 21 038 (+628);
  • Одеська - 29 336 (+608);
  • Запорізька - 14 693 (+588);
  • Івано-Франківська - 25 054 (+560);
  • Львівська - 34 304 (+550);
  • Харківська - 44 466 (+536);
  • Полтавська - 12 723 (+519);
  • Хмельницька - 20 328 (+489);
  • Рівненська - 22 622 (+482);
  • Сумська - 15 297 (+434);
  • Закарпатська - 17 620 (+428);
  • Чернівецька - 25 835 (+424);
  • Донецька - 14 578 (+388);
  • Волинська - 16 821 (+385);
  • Дніпропетровська - 18 324 (+359);
  • Херсонська - 5833 (+275);
  • Миколаївська - 10 787 (+228);
  • Вінницька - 12 765 (+199);
  • Черкаська - 10 919 (+196);
  • Тернопільська - 22 389 (+173);
  • Чернігівська - 10 335 (+171);
  • Луганська - 4643 (+104);
  • Кіровоградська - 3204 (+62).

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