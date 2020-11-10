Київ знову потрапив у трійку "лідерів" за добовим прирістом хворих на коронавірус

Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис міністра охорони здоров'я Максима Степанова у соцмережі.

Так, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстровано в Києві, Житомирській, Київській та Одеській областях.

Зокрема, в українській столиці було виявлено 747 нових випадків зараження, в Житомирській, Київській і Одеській областях - понад 600 нових хворих.

Найменше хворих COVID-19 за добу зафіксовано в Кіровоградській і Луганській областях.

Динаміка захворювання по областях:

Київ - 45 667 хворих (+747 за добу);

Житомирська область - 19 616 (+646);

Київська - 21 038 (+628);

Одеська - 29 336 (+608);

Запорізька - 14 693 (+588);

Івано-Франківська - 25 054 (+560);

Львівська - 34 304 (+550);

Харківська - 44 466 (+536);

Полтавська - 12 723 (+519);

Хмельницька - 20 328 (+489);

Рівненська - 22 622 (+482);

Сумська - 15 297 (+434);

Закарпатська - 17 620 (+428);

Чернівецька - 25 835 (+424);

Донецька - 14 578 (+388);

Волинська - 16 821 (+385);

Дніпропетровська - 18 324 (+359);

Херсонська - 5833 (+275);

Миколаївська - 10 787 (+228);

Вінницька - 12 765 (+199);

Черкаська - 10 919 (+196);

Тернопільська - 22 389 (+173);

Чернігівська - 10 335 (+171);

Луганська - 4643 (+104);

Кіровоградська - 3204 (+62).

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