Київ знову потрапив у трійку "лідерів" за добовим прирістом хворих на коронавірус
Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис міністра охорони здоров'я Максима Степанова у соцмережі.
Так, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстровано в Києві, Житомирській, Київській та Одеській областях.
Зокрема, в українській столиці було виявлено 747 нових випадків зараження, в Житомирській, Київській і Одеській областях - понад 600 нових хворих.
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Найменше хворих COVID-19 за добу зафіксовано в Кіровоградській і Луганській областях.
Динаміка захворювання по областях:
- Київ - 45 667 хворих (+747 за добу);
- Житомирська область - 19 616 (+646);
- Київська - 21 038 (+628);
- Одеська - 29 336 (+608);
- Запорізька - 14 693 (+588);
- Івано-Франківська - 25 054 (+560);
- Львівська - 34 304 (+550);
- Харківська - 44 466 (+536);
- Полтавська - 12 723 (+519);
- Хмельницька - 20 328 (+489);
- Рівненська - 22 622 (+482);
- Сумська - 15 297 (+434);
- Закарпатська - 17 620 (+428);
- Чернівецька - 25 835 (+424);
- Донецька - 14 578 (+388);
- Волинська - 16 821 (+385);
- Дніпропетровська - 18 324 (+359);
- Херсонська - 5833 (+275);
- Миколаївська - 10 787 (+228);
- Вінницька - 12 765 (+199);
- Черкаська - 10 919 (+196);
- Тернопільська - 22 389 (+173);
- Чернігівська - 10 335 (+171);
- Луганська - 4643 (+104);
- Кіровоградська - 3204 (+62).
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