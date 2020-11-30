Зараз медики борються за життя новонародженої

Жінка потрапила до лікарні на 8-му місяці вагітності, у неї також були хворі нирки

Так, стало відомо, що в перинатальному центрі Маріуполя після пологів померла 36-річна Ольга Мерник. Вона потрапила в медустанову 21 листопада з двостороннім запаленням легенів, потім у неї також діагностували коронавірус, передає ТСН.

На той момент мама вже трьох хлопчиків 15, 10 і 2 років, була на восьмому місяці вагітності - чекала появи довгоочікуваної дочки. Без мами залишилося четверо дітей. Як розповіла її знайома Наталія Дєдова, дитина повинна була народитися в січні.

"Оля була під киснем, тому медики вирішили рятувати малюка. Можливо, анестезія дала такі наслідки. Але у неї відмовили нирки. Дівчинка перебуває у важкому стані", - зазначила жінка.

При цьому вона додала, що у Ольги були проблеми з нирками і їй доводилося пити антибіотики.

Лікар Олена Бесчастная також вказала на пієлонефрит і слабкі нирки у пацієнтки. Тіло жінки для встановлення точної причини смерті відправили на експертизу.

"Я отримала інформацію, що вона народила сама. У дитини легені не відкриваються. Ховати її будуть в мішку, так що з нею і попрощатися не вдасться, як годиться", – підкреслила медик.

За життя її доньки зараз борються медики. Після пологів дочки на своїй сторінці в соцмережі Ольга Мерник ще встигла написати слова, які зачіпають за душу: "Ура, у мене народилася дочка".

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