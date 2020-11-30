Лікарня тільки відзвітувала, що у них немає проблем...

Пацієнтам з коронавірусом довелося робити маніпуляції в напівтемряві

Так, у Чернівцях у міській лікарні №1 через замикання проводки у двох палатах, де лікують пацієнтів з коронавірусною інфекцією, згасло світло, передає АСС.

Про це на засіданні штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації повідомила заступник голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак.

За її словами, в палатах Чернівецької міської лікарні №1 немає світла, їй повідомили хворі. Тому пацієнтам довелося робити уколи при свічці та лікувати навпомацки.

"Напередодні мені відзвітували, що лікарня повноцінно забезпечена автономними засобами живлення, а тут з'являється таке повідомлення. Як мені на це реагувати?"- возмущенна заступник голови Чернівецької ОДА.

В управлінні медичного обслуговування у сфері охорони здоров'я Чернівецької міської ради цю інформацію підтвердили. Проводка дійсно згоріла в 1 і 2 палатах. Проблеми ліквідували власними силами, а пацієнтів планували перевести в іншу палату, але не встигли.

Нагадаємо, це не перший такий випадок в Україні. Нещодавно в лікарні Новомосковська Дніпропетровської області лікарі поскаржилися на екстремальні умови, в яких їм потрібно працювати - в палатах немає електрики і води.

Нагадаємо, епідеміолог благає про допомогу через вірус, в лікарнях не вистачає медиків.

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