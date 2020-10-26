Втомлені після безсонної ночі члени ДВК лежать і сидять на підлозі з мішками і коробками протоколів

Відповідні фото оприлюднила секретар однієї з дільничних виборчих комісій Леся Шелест на своїй сторінці у Facebook.

"Десь так виглядає здача протоколів до ТВК (територіальної виборчої комісії)», - написала Шелест. 

"Знайомо. А ще поспати на мішках з бюлетенями або на плечі колеги, доки черга стоїть нерухомо... ", "Чекайте наступну хвилю COVID19", " Сволоти, люди для них це матеріал, с..ка, хоч колись, хоч в карантин, можна щось зробити нормально!", - пишуть в коментарях українці.

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До слова, з понеділка, 26 жовтня, Київ знову опинився в "помаранчевій зоні" карантину, тому в столиці діє ряд обмежень.

Так, в Україні відновили карантинні зони, і тепер Київ розділяє "помаранчеву зону" разом з наступними обласними центрами:

  • Вінниця,
  • Луцьк,
  • Дніпро,
  • Житомир,
  • Ужгород,
  • Запоріжжя,
  • Львів,
  • Одеса,
  • Херсон,
  • Черкаси.

Також у переліку опинилися кілька десятків менших міст і районів.

Відомо, що зараз у столиці вже зайняті 61,9% ліжкомісць у лікарнях.

Крім того, в місті в останні дні значно збільшився добовий приріст інфікованих. Щонайменше два дні поспіль фіксується понад 600 нових випадків зараження на добу.

коронавірус, маски, медики

У столиці продовжать діяти звичні для помаранчевої зони карантину обмеження, а саме:

  • забороняється робота хостелів і туристичних баз, крім готелів;
  • забороняється діяльність розважальних закладів та ресторанів з 22.00 до 07.00;
  • забороняються планові госпіталізації в лікарні: крім допомоги породіллям і вагітним, екстрених випадків, онкологічної та паліативної допомоги;
  • забороняється робота спортзалів, фітнес-залів та закладів культури;
  • вводяться обмеження для масових заходів: не більше 20 осіб при дотриманні дистанції в 1,5 метра і при дотриманні масочного режиму.

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