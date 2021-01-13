Можна було пройти через турнікет з 5-копійчаною монетою

У мережі з'явились архівні фото перших квитків з київського метро

Про це повідомляє Politeka з посиланням на 44.ua.

Як відомо, найперші станції метро в Києві були відкриті ще понад 60 років тому, 6 листопада 1960 року. Тоді протягом декількох днів проходили презентації та екскурсії, а пасажиропотік з оплатою відкрився тільки через шість днів, 12 листопада.

Звичних для нас сьогодні карт або жетонів тоді не було - для проїзду в метро треба було придбати паперовий квиток.

Коштував такий квиток 50 копійок. Через рік, в 1961 році, у столичному метрополітені почали використовуватися турнікети. Жетонів все ще не було, а пройти через турнікет можна було, закинувши в отвір 5-копійчану монету. Це не означає, що проїзд подешевшав - просто на той час сталася грошова реформа.

Каси на станціях працювали, однак касирки тільки міняли більші гроші на монети по 50 копійок. Така система діяла аж до 1991 року.

А ось перші жетони в Києві почали використовуватися з 1 жовтня 1992 року. Ідея полягала в тому, що жетони будуть залишатись однаковими, незалежно від вартості проїзду, яка постійно змінювалася. Таким чином, людям почали продавати ті самі жетони, просто змінюючи на них ціну.

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