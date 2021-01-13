У Києві невідомі вандали розбили вікна в вагонах метро

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу столичного метрополітену.

Так, у Києві у вівторок, 12 січня, невідомі пошкодили вікна одразу чотирьох вагонів метро.

У компанії також опублікували фото побитих хуліганами вікон.

Відомо, що інцидент стався ввечері, в період з 19.00 до 19.30. Вікна побили між станціями "Дарниця" та "Чернігівська". Хто саме це зробив, з яких мотивів та скільки людей порушили порядок - невідомо.

Зазначається, що ніхто з пасажирів не постраждав. Деталі події мають з'ясувати правоохоронці.

"Відеокамери в вагонах необхідно встановити", "Локдаун, діти всі сидять по домівках, тай роблять що хочуть! В школу дітей треба відправити - тоді діти будуть зайняті і не будуть займатися дурницями", "Думаю, їм ще від 12 до 16 років, так що покарання для них теж немає. Ось вам онлайн школа", "Кинули камінь зі скверу", "Не витримують люди стільки сидіти вдома, а тим більше, коли в цьому локдауні в такому вигляді, як його зробили, сенсу нема зовсім", - пишуть в коментарях.

Раніше повідомлялось, що під час локдауну у Києві деякі станції метро можуть обмежити на вхід, щоб уникнути скупчення людей. При цьому в метрополітені не вказали, які конкретно станції можуть закривати в період жорстокого карантину, що обурило киян.

Нагадаємо про посилення карантину з 8 січня, Степанов зробив важливу заяву.

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