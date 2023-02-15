Украинцам выплачивают по 2500 гривен денежной помощи, стало известно, кто может ее получить.

Начало программы выплат внутриперемещенным лицам с участием миссии Международного Комитета Красного Креста в Украине и Общества Красного Креста Украины стартовало. Об этом сообщают на сайте "єДопомога".

Это предусмотрено решением Кабинета Министров, принятым в апреле 2022 года. Правительственное решение запустило в работу программу выплат, принятую с участием миссии Международного Комитета Красного Креста в Украине и Общества Красного Креста Украины.

По решению Кабмина, денежные выплаты внутренне перемещенным лицам составляют 2500 гривен на человека.

Соответствующая комиссия Красного Креста выяснит все обстоятельства, которые станут основанием для начисления материальной поддержки.

За основу будут взяты данные, полученные из реестров Единой информационной базы о внутриперемещенных лицах. Решение о начислении выплат внутриперемещенным лицам будет принимать МККК, поэтому украинцам не нужно писать соответствующие заявления для материальной поддержки.

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