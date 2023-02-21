В Украине в ближайшее время могут изменить механизм назначения субсидий гражданам. В свою очередь, это может повлиять на формирование коммунальных тарифов на некоторые услуги. Конкретные действия по субсидиям еще разрабатываются и будут представлены в ближайшие месяцы. Такую информацию в интервью Liga.net предоставил замглавы Офиса президента Ростислав Шурма.

По его словам, в правительстве понимают, что у нынешней системы субсидирования есть определенные проблемы и даже частичная убыточность.

В настоящее время власти рассматривают несколько вариантов, как можно было бы провести реформу в сфере коммунальных услуг. В частности, это коснется и механизма субсидий. Правда, будут такие изменения и несколько негативное влияние, ведь тарифы могут частично возрасти.

"Мы действительно думаем о проблеме субсидирования и системной убыточности, отсутствии стимулов для увеличения и производства электроэнергии и добычи газа, — пояснил Ростислав Шурма. — Поэтому сейчас нарабатывается несколько различных механизмов, как решить эти проблемы".

По его словам, месяц-два, и украинцы услышат о новых предложениях. В частности, субсидию могут полноценно монетизировать, чтобы люди платили за использованную коммуналку "справедливую цену", но при этом получили компенсацию от госбюджета. Шурма подчеркивает, что изменения будут направлены на то, чтобы пользующиеся субсидиями граждане не пострадали и продолжили получать адресную помощь от государства.

Чиновник убежден, что подготовка изменений субсидийного механизма также повлияет и на компании, оказывающие жилищно-коммунальные услуги — будут стимулировать их наращивание производства ресурсов.

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