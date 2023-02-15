Украинцам, имеющим просрочку по уплате алиментов три месяца, жилищная субсидия не назначается. Об этом сообщил Пенсионный фонд.

Так, в случае пребывания в составе домохозяйства человека, задолжавшего уплату алиментов, субсидию перестают начислять.

В Пенсионном фонде также отметили, что в рамках законодательства на субсидию могут рассчитывать должники по уплате алиментов, алко- или наркозависимых (это подтверждено медицинской справкой), а также лица, к которым применяются меры обеспечения уголовного производства в виде отстранения от работы (должности ) или домашнего ареста или содержания под стражей.

Возобновить такую ​​можно, например, если задолженность погашается частями (по решению суда) или когда должник по решению суда считается безвестно отсутствующим или имеет правовой статус лица, пропавшего без вести.

Напомним, украинцы жалуются на меченые купюры, которые нигде не берут.

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