В Киеве ученики младших классов могут вернуться в школу после каникул

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на заявление мэру столицы Виталия Кличко, которое он озвучил во время традиционного онлайн-брифинга.

Как известно, на сегодняшний день в Киеве на карантин не закрыли ни один из детских садов.

Мэр столицы обратился в Кабинет министров, чтобы ученикам младших классов в Киеве разрешили вернуться к стандартной системе обучения и ходить в школу.

Кличко рассказал, что в столице сейчас временно закрыты 57 групп в 53 детских садах. При этом наполненность детей в садиках составляет почти 50%.

Мэр столицы подчеркнул, что школы после каникул начали дистанционное обучение. На фоне этого он обратился в Минобразования и в Кабмин с тем, чтобы возобновить обучение в младшей школе.

По мнению Кличко, если в столице работают детсады, было бы логично, чтобы и ученики младших классов (с 1-го по 4-й) ходили в школу.

Мэр подчеркнул, что на фоне работы детсадов было бы логично, чтобы была открыта и младшая школа.

Пребывание детей в старших группах садов и в младших классах школы, по словам Кличко, мало чем отличается.

"И дистанционное обучение для учеников младших классов - неэффективно", - добавил он.

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