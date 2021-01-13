В Киеве ученики младших классов могут вернуться в школу после каникул
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на заявление мэру столицы Виталия Кличко, которое он озвучил во время традиционного онлайн-брифинга.
Как известно, на сегодняшний день в Киеве на карантин не закрыли ни один из детских садов.
Мэр столицы обратился в Кабинет министров, чтобы ученикам младших классов в Киеве разрешили вернуться к стандартной системе обучения и ходить в школу.
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Кличко рассказал, что в столице сейчас временно закрыты 57 групп в 53 детских садах. При этом наполненность детей в садиках составляет почти 50%.
Мэр столицы подчеркнул, что школы после каникул начали дистанционное обучение. На фоне этого он обратился в Минобразования и в Кабмин с тем, чтобы возобновить обучение в младшей школе.
По мнению Кличко, если в столице работают детсады, было бы логично, чтобы и ученики младших классов (с 1-го по 4-й) ходили в школу.
Мэр подчеркнул, что на фоне работы детсадов было бы логично, чтобы была открыта и младшая школа.
Пребывание детей в старших группах садов и в младших классах школы, по словам Кличко, мало чем отличается.
"И дистанционное обучение для учеников младших классов - неэффективно", - добавил он.
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