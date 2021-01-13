В Киеве за прошедшие сутки, 12 января, было подтверждено 906 новых случаев заражения коронавирусом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу мэра столицы Виталия Кличко.

Так, по информации Кличко, за сутки в Киеве подтвердилось более 900 случаев коронавируса, а умерли из-за осложнений, вызванных ковидом, 13 человек. Всего за период пандемии в столице было зафиксировано 2128 летальных исходов от вируса.

Также Кличко сообщил, что подтвержденных случаев заболевания в Киеве по состоянию на сегодня насчитывается уже 119 392.

В частности, заболели 497 женщин, 375 мужчин и 33 ребенка.

Также Кличко сообщил, что за сутки в Киеве заболели 25 медиков.

В больницы столицы в течение 12 января госпитализировали 72 пациентов. Другие больные находятся на самоизоляции и лечатся дома под контролем врачей.

Также Кличко рассказал, какой из районов столицы стал "лидером" по количеству новых случаев заражения.

Так, наибольшее количество новых случаев заражения за прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе – 165. В Дарницком районе столицы заразились 160 человек, в Деснянском – 260. Також известно, что в Деснянском районе подтвердилось 127 случаев заражения.

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