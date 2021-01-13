В Киеве за прошедшие сутки, 12 января, было подтверждено 906 новых случаев заражения коронавирусом
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу мэра столицы Виталия Кличко.
Так, по информации Кличко, за сутки в Киеве подтвердилось более 900 случаев коронавируса, а умерли из-за осложнений, вызванных ковидом, 13 человек. Всего за период пандемии в столице было зафиксировано 2128 летальных исходов от вируса.
Также Кличко сообщил, что подтвержденных случаев заболевания в Киеве по состоянию на сегодня насчитывается уже 119 392.
В частности, заболели 497 женщин, 375 мужчин и 33 ребенка.
Шальная Ольга Бузова выскочила на улицу без лифчика, хвастаясь лишними килограммами: "Не позорилась бы, как доска"
Блондинка из "Квартал 95" обтянулась кожей и устроила новый сеанс соблазнения: "Поджигай фитиль..."
Дженнифер Лопес едва впихнула свои "шарики" в смелый купальник, поиграв губками на камеру: "Боже мой!"
Трагедия разворачивается на Херсонщине, количество жертв растет с каждым днем: "Едва держатся на ногах и..."
Умытая Дорофеева неожиданно показала, что обычно скрывает под слоем макияжа: секрет раскрыт
Также Кличко сообщил, что за сутки в Киеве заболели 25 медиков.
В больницы столицы в течение 12 января госпитализировали 72 пациентов. Другие больные находятся на самоизоляции и лечатся дома под контролем врачей.
Также Кличко рассказал, какой из районов столицы стал "лидером" по количеству новых случаев заражения.
Так, наибольшее количество новых случаев заражения за прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе – 165. В Дарницком районе столицы заразились 160 человек, в Деснянском – 260. Також известно, что в Деснянском районе подтвердилось 127 случаев заражения.
Напомним, локдаун в разгаре, что больше нельзя купить в супермаркете и почему.
Как сообщала Politeka, новые штрафы уже разоряют украинцев, кого и за что наказывают во время локдауна.
Также Politeka писала, о запрете на продажу игрушек и не только во время локдауна, в Минздраве удивили оправданием.