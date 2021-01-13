В Киеве за прошедшие сутки, 12 января, было подтверждено 906 новых случаев заражения коронавирусом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу мэра столицы Виталия Кличко.

Так, по информации Кличко, за сутки в Киеве подтвердилось более 900 случаев коронавируса, а умерли из-за осложнений, вызванных ковидом, 13 человек. Всего за период пандемии в столице было зафиксировано 2128 летальных исходов от вируса.

Также Кличко сообщил, что подтвержденных случаев заболевания в Киеве по состоянию на сегодня насчитывается уже 119 392.

В частности, заболели 497 женщин, 375 мужчин и 33 ребенка.

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Также Кличко сообщил, что за сутки в Киеве заболели 25 медиков.

коронавирус, больница

В больницы столицы в течение 12 января госпитализировали 72 пациентов. Другие больные находятся на самоизоляции и лечатся дома под контролем врачей.

коронавирус, больница, скорая помощь

Также Кличко рассказал, какой из районов столицы стал "лидером" по количеству новых случаев заражения.

Так, наибольшее количество новых случаев заражения за прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе – 165. В Дарницком районе столицы заразились 160 человек, в Деснянском – 260. Також известно, что в Деснянском районе подтвердилось 127 случаев заражения.

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