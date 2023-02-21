С 16 февраля 2023 года стартовал совместный проект Министерства по делам ветеранов Украины и Красного Креста Украины.

Недавно совместный проект Министерства по делам ветеранов Украины и Красного Креста Украины. Уже сегодня можно подать заявление на получение денежной помощи на сайте eveteran.gov.ua, о чем информирует Правительственный портал.

Кто может получить помощь?

Проект распространяется на совершеннолетних граждан Украины, которым в соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты, которым предоставлен статус лица с инвалидностью в результате войны I или II группы.

В статье правительственного портала также представили инструкцию, как подать заявку.

Лица с инвалидностью в результате войны I или II группы смогут получить денежную помощь единовременно одним платежом в размере 4 тысяч гривен в месяц. Выплаты будут производиться в течение четырех месяцев независимо от получения ими других видов пособия.

Сообщается, что процесс выплаты средств происходит благодаря электронному информационному взаимодействию двух организаций, также платформа будет использоваться для обработки обезличенной информации о получателях денежной помощи, начислении выплат и их мониторинга.

Также стало известно, что в Украине в 2023-му налог на квартиры и дома нужно будет платить по новым правилам. Министерство финансов своим приказом ввел новую форму декларации. Платить в текущем году нужно за период 2022 года. Сроки оплаты налогов комментирует Государственная налоговая служба.

Налог коснется тех, кто владеет квартирой, площадь которой составляет от 60 квадратов, и домов площадью от 120 квадратов.

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