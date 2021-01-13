В Киеве разыскивают родственников дедушки, которому приходится ночевать на вокзале

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в столице пытаются найти родственников или знакомых пенсионера, который уже в течение 10 месяцев ночует где придется.

"Поиск родственников! Вчера, около 20.00, решила помочь дедушке дойти до Северного Вокзала с пакетами, и в ходе разговора оказалось, что дедушка направляется туда с целью переночевать. Зовут его Липовский Иван Михайлович, 09.08.39 г. р., и в таком затруднительном положении он, по его словам, уже 10 месяцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выяснить полностью, откуда дедушка приехал, не удалось. По его словам, он учился в университете им. Т. Шевченко, потом попал в армию, где за хорошую службу получил трехкомнатную квартиру в Киеве и уже впоследствии его перевели в Москву, где ему предоставили двухкомнатную квартиру.

"Дальше никакого информативного ответа относительно проживания и есть ли у него кто-то есть из родственников, не предоставил. Также, по его словам, у него исчезли документы, с чем он и обращался в полицию, но результата нет. О дедушке и его ситуации было сообщено охранникам Южного вокзала. Возможно, его кто-то разыскивает, потому что дедушке 80 лет, и в его рассказе много пробелов", - говорится в сообщении.

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