В марте 2023 года будет проведена индексация пенсий.

Об этом сообщает сайт Кабмина .

«Ежегодная индексация пенсий, предусмотренная пенсионным законодательством, начнется с 1 марта. Это стало известно по результатам заседания Правительства. В этом году пенсии для украинцев снова повысятся. Уже в этом марте будет проведена их индексация на 20%”, - сообщает пресс-служба Кабмина.

Индексация пенсии коснется более 10 миллионов украинцев. При расчете будет учитываться уровень инфляции и динамика роста среднего уровня зарплаты.

В этом году государство планирует потратить на пенсионное обеспечение более 700 млрд гривен.

Дополнительные выплаты в 2023 году будут для тех, кто получает пенсию меньше минимальной, а также для пенсионеров с большим стажем. За сверхурочный год стажа (женщины – 30 лет, мужчины – 35) доплата за 20,93 грн.

Пенсия по инвалидности будет зависеть от группы инвалидности: лица с 1-й группой и страховым стажем от 1 до 10 лет, в зависимости от возраста определения инвалидности, будут иметь 100% размера пенсии по возрасту.

Лица со 2-й группой инвалидности и страховым стажем от 1 до 14 лет – 90% пенсии по возрасту. Лица с 3-й группой инвалидности и страховым стажем от 1 до 14 лет – 50% пенсии по возрасту.

Размеры пенсий по потере кормильца будут следующие: на одного нетрудоспособного члена семьи – 50% пенсии по возрасту;

на двоих и более нетрудоспособных членов семьи – 100% пенсии по возрасту.

Если речь идет о кормильце-военнослужащем, то все зависит от причин смерти. За исполнение обязанностей военной службы – 70% денежного довольствия погибшего кормильца каждого нетрудоспособного члена семьи.

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