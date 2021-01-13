В Чернобыле увидели удивительных животных, которые были практически истреблены в 20 веке

В частности, на опубликованных фотографиях уникальные животные - лошади Пржевальского пасутся в заснеженном парке.

Серию снимков с удивительными животными появилась на странице Чернобыльского заповедника в Facebook.

"Снежный привет от Пржевальцев. Готовьте шубы, потому что идут морозы", - подписали серию снимков.

Как свидетельствуют кадры, животные подпустили к себе фотографа и тот сделал волшебные снимки. На них видно, что в заповеднике настоящая зима: лежит снег, а соответственно, держится минусовая температура воздуха.

Отметим, что лошадь Пржевальского была открыта в 1879 г. Николаем Михайловичем Пржевальским в Центральной Азии и описана как новый для науки вид Иваном Семеновичем Поляковым в 1881 году. Она отличается от современных лошадей генетически, поскольку у нее 66 хромосом, а не 64, и она плохо поддается приручению и дрессуре.

В комментариях к снимкам украинцы восхитились этими величественными лошадьми: "Морозов "пржевальцы" не боятся, для них снег более опасен потому что питаются с земли ... Не будет снега, то будут чувствовать себя прекрасно, даже при -30", "Как же они красивы", "Прекрасные", "Невыразимо красиво!".

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