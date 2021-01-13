Можно было пройти через турникет с 5-копеечной монетой

В сети появились архивные фото первых билетов из киевского метро

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на 44.ua.

Как известно, самые первые станции метро в Киеве были открыты еще более 60 лет назад, 6 ноября 1960 года. Тогда в течение нескольких дней проходили презентации и экскурсии, а пассажиропоток с оплатой открылся только через шесть дней, 12 ноября.

Привычных для нас сегодня карт или жетонов тогда не было - для проезда в метро надо было купить бумажный билет.

Стоил такой билет 50 копеек. Через год, в 1961 году, в столичном метрополитене начали использоваться турникеты. Жетонов все еще не было, а пройти через турникет можно было, закинув в отверстие 5-копеечную монету. Это не значит, что проезд подешевел - просто к тому времени произошла денежная реформа.

Кассы на станциях работали, однако кассирши только меняли большие деньги на монеты по 50 копеек. Такая система действовала вплоть до 1991 года.

А вот первые жетоны в Киеве начали использоваться с 1 октября 1992 года. Идея заключалась в том, что жетоны будут оставаться одинаковыми, независимо от стоимости проезда, которая постоянно менялась. Таким образом, людям начали продавать те же жетоны, просто меняя на них цену.

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