З сьогоднішнього дня, 8 січня, у Києві починають діяти нові правила карантину, що передбачають певні обмеження в роботі метро

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Телеграм-канал Kyiv Metro Alerts.

Так, у Києві в метрополітені можуть обмежувати на вхід низку станцій. Це необхідно для того, щоб уникати їхнього перевантаження, адже у період з 8 по 25 січня по всій країні триватиме зимовий локдаун.

"Шановні пасажири! З 8 до 25 січня метрополітен працюватиме у звичайному режимі. Деякі станції можуть обмежуватися на вхід для уникнення скупчень людей та дотримання карантиних заходів", - йдеться в повідомленні.

При цьому в пресслужбі не повідомили, про які саме станції метро йде мова, що обурило киян.

"А які станції? Деякі - звучить дуже розмито", "Кого захочемо, того і не пропустимо, і плювати на Конституцію, Цивільний кодекс і Публічний договір", "У них же немає системи підрахунку пасажирів, на око будемо рахувати", - пишуть у коментарях.

Раніше повідомлялось, що на ВДНГ під час локдауна доступними для відвідувачів залишаться локації, які безпосередньо належать до різдвяних свят. Наголошується, що відповідно до постанови Кабміну, діяльність таких локацій є винятком та дозволяється за умови відсутності концертів та ярмарків.

Нагадаємо про посилення карантину з 8 січня, Степанов зробив важливу заяву.

Як повідомляла Politeka, робота ресторанів в новорічні свята, в МОЗ зробили термінову заяву.

Також Politeka писала, що у Кабміні зглянулися над українцями і скасували скандальну заборону.