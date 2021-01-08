С сегодняшнего дня, 8 января, в Киеве начинают действовать новые правила карантина, предусматривающие определенные ограничения в работе метро

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Телеграм-канал Kyiv Metro Alerts.

Так, в Киеве в метрополитене могут ограничивать на вход ряд станций. Это необходимо для того, чтобы избегать их перегрузки, ведь в период с 8 по 25 января по всей стране продлится зимний локдаун.

"Уважаемые пассажиры! С 8 по 25 января метрополитен будет работать в обычном режиме. Некоторые станции могут ограничиваться на вход во избежание скоплений людей и соблюдения карантинных мер", - говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе не сообщили, о каких именно станциях метро идет речь, что возмутило киевлян.

"А какие станции? Некоторые - звучит очень размыто", "Кого захотим, того и не пропустим, и плевать на Конституцию, Гражданский кодекс и Публичный договор", "У них же нет системы подсчета пассажиров, на глаз будем считать", - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ во время локдауна доступными для посетителей останутся локации, которые непосредственно относятся к рождественским праздникам. Отмечается, что согласно постановлению Кабмина, деятельность таких локаций является исключением и разрешается при условии отсутствия концертов и ярмарок.

Напомним об ужесточении карантина с 8 января, Степанов сделал важное заявление.

Как сообщала Politeka, работа ресторанов в новогодние праздники, в Минздраве сделали срочное заявление.

Также Politeka писала, что в Кабмине сжалились над украинцами и отменили скандальный запрет.