Мужчина может не помнить, где живет

В Киеве разыскивают пропавшего без вести гражданина Франции

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, известно, что в столице исчез гражданин Франции пенсионного возраста, у которого есть проблемы с памятью. Мужчина вышел из дома еще 8 дней назад, и с тех пор связи с ним нет.

При этом гражданин Франции может находиться в любом районе столицы или даже за пределами города.

"Внимание! Розыск! Ищем гражданина Франции. Вышел и не вернулся домой. Нет уже 8 дней. Живет в Киеве, только страдает потерей памяти. Не помнит, где живет. Может находиться в любом районе или за границами города. Иногда просит, чтобы подвезли куда-нибудь. Одет было точно так, как на фото. Если кто-то видел, звоните 0677587710", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в столице пытаются найти родственников или знакомых пенсионера, который уже в течение 10 месяцев ночует где придется.

"Поиск родственников! Вчера, около 20.00, решила помочь дедушке дойти до Северного Вокзала с пакетами, и в ходе разговора оказалось, что дедушка направляется туда с целью переночевать", - рассказали неравнодушные.

Напомним, совсем юная девушка бесследно исчезла в Киеве: родные пытаются сделать хоть что-то для поиска, фото.

Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала без вести женщина, родные не теряют надежды: "Помогите найти маму...".

Также Politeka сообщала, что в Киеве бесследно исчезла девочка, мама просит о помощи в поисках: фото и что известно.