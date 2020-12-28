Про місцезнаходження дитини нічого невідомо

У Києві поліція оголосила в розшук 16-річну дівчинку на ім'я Анна

Вона пізно вночі вийшла з дому і досі її місцезнаходження не відомо. Мати дівчинки не знаходить собі місця.

Про зникнення дівчинки повідомили на сторінці Київ Оперативний у Facebook.

Уточнюється, що підліток зникла в Оболонському районі Києва. Дівчинка була одягнена в темно-синій пуховик, що на фото, чорні джинси і рожеві черевики.

Всім, кому що-небудь відомо про місце знаходження дівчини, прохання повідомляти за телефоном + 38 (050) 107 88 85 або за спецлінією "102".

"Дуже велике прохання, давайте допоможемо знайти дівчинку, мама місця собі не знаходить. Будь-яка інформація про неї вітається. Телефонуйте 102 або 050 107 88 85 (Мама Інна)", - сказано в повідомленні.

Не так давно ми повідомляли, що в Одесі оголосили в розшук темношкіру 15-річну дівчинку-підлітка Соу Джанет Дауд з африканськими косичками.

Як зазначається, дівчина пішла з дому близько другої години ночі 24 грудня і відтоді не дає про себе знати. Минулого місяця школярка вже пропадала, проте тоді правоохоронці її швидко змогли розшукати.

Прикмети втікачки: зріст 170 см, середньої статури, смаглява, волосся темне, заплетене в африканські кіски, карі очі.

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