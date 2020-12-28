В Киеве полиция объявила в розыск 16-летнюю девочку по имени Анна

Она поздно ночью вышла из дома и до сих пор ее местонахождение не известно. Мать девочки не находит себе места.

О пропаже девочки сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook.

Уточняется, что подросток пропала в Оболонском районе Киева. Девочка была одета в темно-синий пуховик, что на фото, черные джинсы и розовые ботинки.

Всем, кому что-либо известно о месте нахождения девушки, просьба сообщать по телефону +38 (050) 107 88 85 или по спецлинии "102".

"Очень большая просьба, давайте поможем найти девочку, мама места себе не находит. Любая информация о ней приветствуется. Звоните 102 или 050 107 88 85 (Мама Инна)", - сказано в сообщении.

Не так давно мы сообщали, что в Одессе объявили в розыск темнокожую 15-летнюю девочку-подростка Соу Джанет Дауд с африканскими косичками.

Как отмечается, девушка ушла из дома около двух часов ночи 24 декабря и с тех пор не дает о себе знать. В прошлом месяце школьница уже пропадала, однако тогда правоохранители ее быстро смогли разыскать.

Приметы беглянки: рост 170 см, среднего телосложения, смуглая, волосы темные, заплетенные в африканские косички, карие глаза.

Напомним, что маленькая Вероника ушла из дома и не вернулась, родители в отчаянии: одесситов просят помочь найти девочку.

Как сообщала Politeka, на Одесчине молодчик напал на школьницу прямо на улице, жители рассказали увиденное.

Также Politeka писала, что горе-мать потеряла ребенка в Одессе, фото.