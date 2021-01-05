У Києві розшукують чоловіка пенсійного віку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, киянка повідомила, що 3 січня зник її 76-річний батько. Відомо, що чоловік вийшов з лікарні та пропав.

Донька закликає зателефонувати їй при отриманні будь-якої інформації щодо можливого місця знаходження її батька.

"Увага! Розшук! Пропав тато - Онищенко Микола Олександрович, 1944 року народження. 03.01.2021 року о 18.00 він вийшов з лікарні Петра Запорожця і до цього часу додому не з'явився. Якщо комусь що відомо про його місцезнаходження, будь ласка, повідомте за телефоном 0634804626. Дякую", - йдеться в повідомленні.

Як видно на фото, у чоловіка сиве волосся та сіро-блакитні очі.

Раніше повідомлялось, що у Києві зникла неповнолітня дівчина.

Так, у вівторок, 29 грудня, 16-річна дівчина пішла з дому і не повернулась.

"Увага! Розшукується дитина! Дарницьким УП ГУНП у м. Києві розшукується неповнолітня Колихалова Дар‘я, 2004 року народження, яка 29.12.2020 пішла з місця постійного проживання та по теперішній час не повернулася", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що маленька Вероніка пішла з дому і не повернулася, батьки в розпачі: одеситів просять допомогти знайти дівчинку

Як повідомляла Politeka, на Одещині молодик напав на школярку прямо на вулиці, жителі розповіли побачене.

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