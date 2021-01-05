В Киеве разыскивают мужчину пенсионного возраста

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, киевлянка сообщила, что 3 января исчез ее 76-летний отец. Известно, что мужчина вышел из больницы и пропал.

Дочь призывает позвонить ей при получении любой информации относительно возможного места нахождения ее отца.

"Внимание! Розыск! Пропал папа - Онищенко Николай Александрович, 1944 года рождения. 03.01.2021 года в 18.00 он вышел из больницы Петра Запорожца и до сих пор домой не явился. Если кому что известно о его местонахождении, пожалуйста, сообщите по телефону 0634804626. Спасибо", - говорится в сообщении.

Как видно на фото, у мужчины седые волосы и серо-голубые глаза.

Ранее сообщалось, что в Киеве пропала несовершеннолетняя девушка.

Так, во вторник, 29 декабря, 16-летняя девушка ушла из дома и не вернулась.

"Внимание! Разыскивается ребенок! Дарницким УП ГУНП в г. Киеве разыскивается несовершеннолетняя Колихалова Дарья, 2004 года рождения, которая 29.12.2020 ушла с места постоянного проживания и по настоящее время не вернулась", - говорится в сообщении.

Напомним, что маленькая Вероника ушла из дома и не вернулась, родители в отчаянии: одесситов просят помочь найти девочку

Как сообщала Politeka, в Одесской области молодой человек напал на школьницу прямо на улице, жители рассказали увиденное.

Также Politeka писала, что горе-мать потеряла ребенка в Одессе, фото.