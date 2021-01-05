В Киеве разыскивают мужчину пенсионного возраста
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".
Так, киевлянка сообщила, что 3 января исчез ее 76-летний отец. Известно, что мужчина вышел из больницы и пропал.
Дочь призывает позвонить ей при получении любой информации относительно возможного места нахождения ее отца.
"Внимание! Розыск! Пропал папа - Онищенко Николай Александрович, 1944 года рождения. 03.01.2021 года в 18.00 он вышел из больницы Петра Запорожца и до сих пор домой не явился. Если кому что известно о его местонахождении, пожалуйста, сообщите по телефону 0634804626. Спасибо", - говорится в сообщении.
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Как видно на фото, у мужчины седые волосы и серо-голубые глаза.
Ранее сообщалось, что в Киеве пропала несовершеннолетняя девушка.
Так, во вторник, 29 декабря, 16-летняя девушка ушла из дома и не вернулась.
"Внимание! Разыскивается ребенок! Дарницким УП ГУНП в г. Киеве разыскивается несовершеннолетняя Колихалова Дарья, 2004 года рождения, которая 29.12.2020 ушла с места постоянного проживания и по настоящее время не вернулась", - говорится в сообщении.
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