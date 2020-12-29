Жінка не виходить на зв'язок вже два тижні

У Києві зникла безвісти 55-річна жінка

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, у столиці розшукують жінку, яка ще 16 грудня пішла з дому і не повернулась. З того ж часу жодного зв'язку з киянкою немає.

"Увага! Розшук! Допоможіть знайти маму - Лещенко Вікторія Вікторівна, 04.06.1965 року народження. Коротке світле волосся, на вигляд 50-55 років, зріст приблизно 167 см, середньої статури. Була одягнена в коричневу куртку без капюшона, темні штани, темні черевики і з лілового сумкою. Вийшла з дому по вул. Каблукова приблизно о 11:00 16.12.2020 і не повернулася до цього дня. На зв'язок не виходить також з 16 числа", - йдеться в повідомленні.

За словами доньки зниклої безвісти, в поліцію була подана відповідна заява, однак жодних результатів поки що немає.

"Їздили по знайомим, подавали заяву в поліцію, але поки це ні до чого не привело. Просимо при будь-якій інформації дзвонити або писати на номер 0671219560 (дочка Вероніка). Спасибі", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у столиці розшукують 14-річного підлітка, який пішов з навчального закладу і зник. Відомо, що хлопця немає вдома вже два тижні.

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