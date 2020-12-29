Женщина не выходит на связь уже две недели

В Киеве пропала без вести 55-летняя женщина

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в столице разыскивают женщину, которая еще 16 декабря ушла из дома и не вернулась. С того же времени никакой связи с киевлянкой нет.

"Внимание! Розыск! Помогите найти маму - Лещенко Виктория Викторовна, 04.06.1965 года рождения. Короткие светлые волосы, на вид 50-55 лет, рост примерно 167 см, среднего телосложения. Была одета в коричневую куртку без капюшона, темные брюки, темные ботинки и с лиловой сумкой. Вышла из дома по ул. Каблукова примерно в 11:00 16.12.2020 и не вернулась по сей день. На связь не выходит также с 16 числа", - говорится в сообщении.

По словам дочери пропавшей без вести, в полицию было подано соответствующее заявление, однако никаких результатов пока нет.

"Ездили по знакомым, подавали заявление в полицию, но пока это ни к чему не привело. Просим при любой информации звонить или писать на номер 0671219560 (дочь Вероника). Спасибо", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в столице разыскивают 14-летнего подростка, который ушел из учебного заведения и скрылся. Известно, что парня нет дома уже две недели.

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