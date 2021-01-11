У Києві пасажири метро скаржаться, що термінали більше не видають решту і не зараховують її на картку
Про це повідомляє Politeka з посиланням "Сьогодні".
Так, мешканці столиці скаржаться на роботу автоматів самообслуговування для поповнення е-квитка в київському метро. За словами пасажирів, термінали більше не дають решту і перестали зараховувати залишок грошей на картку.
"Раніше було простіше. Вставляєш купюру – кількість поїздок поповнюється автоматично, виходячи з суми. А залишок автоматично зараховується на картку Kyiv Smart Card. Цей залишок я використовував для купівлі при наступній поїздці. Зараз все змінилося. Автомат решту не дає. Залишок на карту не зараховується. Щоб скористатися рештою – потрібно вводити або емейл, або роздруковувати квитанції. Я кілька разів намагався забрати свою решту, не вийшло. Вона згорала", - розповів киянин на ім'я Ростислав.
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Ситуацію прокоментували у метрополітені. Там наголошують, що на терміналах є попередження про те, що вони не дають решту, а також радять звертатися з подібними проблемами у Головний інформаційно-обчислювальний центр (ГІОЦ), тому що працівники метро не мають доступу до автоматизованої системи обліку оплати проїзду.
Тим часом у ГІОЦ запевняють, що при поповненні картки в автоматі решта зараховується в "електронний гаманець".
"При придбанні QR-квитка термінал самообслуговування пропонує ввести номер мобільного телефону для зарахування залишку грошових коштів на мобільний рахунок", - розповів представник ГІОЦ.
Раніше повідомлялось, що під час локдауну у Києві деякі станції метро можуть обмежити на вхід, щоб уникнути скупчення людей. При цьому в метрополітені не вказали, які конкретно станції можуть закривати в період жорстокого карантину, що обурило киян.
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