В Киеве пассажиры метро жалуются, что терминалы больше не выдают сдачу и не зачисляют ее на карточку
Об этом сообщает Politeka со ссылкой "Сегодня".
Так, жители столицы жалуются на работу автоматов самообслуживания для пополнения е-билета в киевском метро. По словам пассажиров, терминалы больше не дают сдачу и перестали зачислять остаток денег на карточку.
"Раньше было проще. Вставляешь купюру – количество поездок пополняется автоматически, исходя из суммы. А остаток автоматически зачисляется на карту Kyiv Smart Card. Этот остаток я использовал для покупки при следующей поездке. Сейчас все изменилось. Автомат сдачу не дает. Остаток на карту не зачисляется. Чтобы воспользоваться сдачей, нужно вводить либо е-мейл, либо распечатывать квитанции. Я несколько раз пытался забрать свою оставшуюся часть, не получилось. Она сгорала", - рассказал киевлянин по имени Ростислав.
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Ситуацию прокомментировали в метрополитене. Там подчеркивают, что на терминале есть предупреждение о том, что они не дают сдачу, а также советуют обращаться с подобными проблемами в Главный информационно-вычислительный центр (ГИВЦ), потому что работники метро не имеют доступа к автоматизированной системе учета оплаты проезда.
Между тем в ГИВЦ уверяют, что при пополнении карточки в автомате остальное зачисляется в "электронный кошелек".
"При приобретении QR-билета терминал самообслуживания предлагает ввести номер мобильного телефона для зачисления остатка денежных средств на мобильный счет", - рассказал представитель ГИВЦ.
Ранее сообщалось, что во время локдауна в Киеве некоторые станции метро могут ограничить на вход, чтобы избежать скопления людей. При этом в метрополитене не указали, какие конкретно станции могут закрывать в период жестокого карантина, что возмутило киевлян.
Напомним о ужесточение карантина с 8 января, Степанов сделал важное заявление.
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