В Киеве неизвестные вандалы разбили окна в вагонах метро

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичного метрополитена.

Так, в Киеве во вторник, 12 января, неизвестные повредили окна сразу четырех вагонов метро.

В компании также опубликовали фото побитых хулиганами окон.

Известно, что инцидент произошел вечером, в период с 19.00 к 19.30. Окна побили между станциями "Дарница" и "Черниговская". Кто именно это сделал, по каким мотивам и сколько людей нарушили порядок - неизвестно.

Отмечается, что никто из пассажиров не пострадал. Детали события должны выяснить правоохранители.

"Видеокамеры в вагонах необходимо установить", "Локдаун, дети все сидят по домам и делают что хотят! В школу детей надо отправить - тогда дети будут заняты и не будут заниматься ерундой", "Думаю, им еще от 12 до 16 лет, так что наказания для них тоже нет. Вот вам онлайн школа", "Бросили камень из сквера"," Не выдерживают люди столько сидеть дома, а тем более, когда в этом локдауне в таком виде, как его сделали, смысла нет совсем", - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что во время локдауна в Киеве некоторые станции метро могут ограничить на вход, чтобы избежать скопления людей. При этом в метрополитене не указали, какие конкретно станции могут закрывать в период жестокого карантина, что возмутило киевлян.

Напомним об ужесточении карантина с 8 января, Степанов сделал важное заявление.

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