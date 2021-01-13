У Чорнобилі побачили дивовижних тварин, які були практично винищені в 20 столітті

Зокрема, на опублікованих фотографіях унікальні тварини - коні Пржевальського пасуться в засніженому парку.

Серію знімків з дивовижними тваринами з'явилася на сторінці Чорнобильського заповідника в Facebook.

"Сніговий привіт від Пржевальців. Готуйте шуби, тому що йдуть морози", - підписали серію знімків.

Як свідчать кадри, тварини підпустили до себе фотографа і той зробив чарівні знімки. На них видно, що в заповіднику справжня зима: лежить сніг, а відповідно, тримається мінусова температура повітря.

Відзначимо, що коні Пржевальського були відкриті в 1879 р Миколою Михайловичем Пржевальським в Центральній Азії і описана як новий для науки вид Іваном Семеновичем Поляковим в 1881 році. Вони відрізняється від сучасних коней генетично, оскільки у них 66 хромосом, а не 64, і вони погано піддаються прирученню і дресурі.

У коментарях до знімків українці захопилися цими величними кіньми: "морозів пржевальці не бояться, для них сніг більш небезпечний тому що харчуються з землі ... Не буде снігу, то будуть відчувати себе прекрасно, навіть при -30", "які же вони красиві", "прекрасні", "Невимовно красиво!".

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