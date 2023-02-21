З 16 лютого 2023 року стартував спільний проект Міністерства у справах ветеранів України та Червоного Хреста України.

Нещодавно спільний проект Міністерства у справах ветеранів України та Червоного Хреста України. Вже сьогодні можна подати заяву на отримання грошової допомоги на сайті www.eveteran.gov.ua, про що інформує Урядовий портал.

Хто може отримати допомогу?

Проект поширюється на повнолітніх громадян України, яким відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, яким надано статус особи з інвалідністю внаслідок війни І чи ІІ групи.

У статті урядового порталу також подано інструкцію, як подати заявку.

Особи з інвалідністю внаслідок війни І чи ІІ групи зможуть отримати грошову допомогу одноразово одним платежем у розмірі 4 тисячі гривень на місяць. Виплати будуть проводитись протягом чотирьох місяців незалежно від отримання ними інших видів допомоги.

Повідомляється, що процес виплати коштів відбувається завдяки електронній інформаційній взаємодії двох організацій, також платформа використовуватиметься для обробки знеособленої інформації про одержувачів грошової допомоги, нарахування виплат та їх моніторингу.

Також стало відомо, що в Україні 2023-го податок на квартири та будинки потрібно буде сплачувати за новими правилами. Міністерство фінансів своїм наказом запровадило нову форму декларації. Платити цього року потрібно за період 2022 року. Терміни сплати податків коментує Державна податкова служба.

Податок торкнеться тих, хто володіє квартирою, площа якої становить від 60 квадратів, та будинків площею від 120 квадратів.

Нагадаємо, тарифи на комуналку готуються підвищити: "після закінчення опалювального сезону".

Крім того, повідомлялося, що вартість молочки зростає з кожним місяцем, невтішний прогноз: коли зміниться ціни.

Також Politeka.net писала, що українцям подарують по 20 тисяч до пенсії: хтось може розраховувати на виплати.