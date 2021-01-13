У Києві розшукують родичів дідуся, якому доводиться ночувати на вокзалі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".
Так, у столиці намагаються знайти родичів або знайомих пенсіонера, який вже протягом 10 місяців ночує де прийдеться.
"Пошук родичів! Вчора, близько 20.00, вирішила допомогти дідусю дійти до Північного Вокзалу з пакетами, і у ході розмови виявилось, що дідусь направляється туди з метою переночувати. Звати його Ліповський Іван Михайлович, 09.08.39 р.н., і в такому скрутному становищі він, за його словами, вже 10 місяців", - йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що з’ясувати повністю, звідки дідусь приїхав, не вдалося. За його словами, він навчався в університеті ім. Т. Шевченка, потім потрапив в армію, де за гарну службу отримав трикімнатну квартиру в Києві і вже згодом його перевели в Москву, де йому також надали двокімнатну квартиру.
"Далі ніякої інформативної відповіді стосовно проживання і чи у нього хтось є з родичів не надав. Також, з його слів, у нього зникли документи, з чим він і звертався до правоохоронців, але результату немає. Про дідуся і його ситуацію було повідомлено охоронцям Південного Вокзалу. Можливо, його хтось розшукує, бо дідусю 80 років, і у його розповіді багато прогалин", - йдеться в повідомленні.
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