У Києві протягом минулої доби, 12 січня, було підтверджено 906 нових випадків зараження коронавірусом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу мера столиці Віталія Кличка.

Так, за інформацією Кличка, за добу в Києві підтвердилось понад 900 випадків коронавірусу, а померли через ускладнення, викликані ковідом, 13 людей. Усього за період пандемії в столиці було зафіксовано 2128 летальних випадків від вірусу.

Також Кличко повідомив, що підтверджених випадків захворювання в Києві станом на сьогодні налічується вже 119 392.

Зокрема, захворіли 497 жінок, 375 чоловіків і 33 дитини.

Також Кличко повідомив, що за добу у Києві захворіли 25 медиків.

До лікарень столиці протягом 12 січня госпіталізували 72 пацієнтів. Інші хворі перебувають на самоізоляції та лікуються вдома під контролем лікарів.

Одужали за добу 848 людей, а всього коронавірус подолали 44 828 мешканців столиці.

Також Кличко розповів, який з районів столиці став "лідером" за кількістю нових випадків зараження.

"Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі – 165. У Дарницькому – 160. У Дніпровському – 260. Та в Деснянському районі - 127 випадок", - написав він.

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