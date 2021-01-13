У Києві протягом минулої доби, 12 січня, було підтверджено 906 нових випадків зараження коронавірусом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу мера столиці Віталія Кличка.

Так, за інформацією Кличка, за добу в Києві підтвердилось понад 900 випадків коронавірусу, а померли через ускладнення, викликані ковідом, 13 людей. Усього за період пандемії в столиці було зафіксовано 2128 летальних випадків від вірусу.

Також Кличко повідомив, що підтверджених випадків захворювання в Києві станом на сьогодні налічується вже 119 392.

Зокрема, захворіли 497 жінок, 375 чоловіків і 33 дитини.

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Також Кличко повідомив, що за добу у Києві захворіли 25 медиків.

коронавірус, лікарня

До лікарень столиці протягом 12 січня госпіталізували 72 пацієнтів. Інші хворі перебувають на самоізоляції та лікуються вдома під контролем лікарів.

Одужали за добу 848 людей, а всього коронавірус подолали 44 828 мешканців столиці.

коронавірус, лікарня, швидка допомога

Також Кличко розповів, який з районів столиці став "лідером" за кількістю нових випадків зараження.

"Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі – 165. У Дарницькому – 160. У Дніпровському – 260. Та в Деснянському районі - 127 випадок", - написав він.

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