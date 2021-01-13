У Києві учні молодших класів можуть повернутись до школи після канікул

Про це повідомляє Politeka з посиланням на заяву меру столиці Віталія Кличка, яку він озвучив під час традиційного онлайн-брифінгу.

Як відомо, на сьогоднішній день в Києві на карантин не закрили жоден з дитячих садків.

Мер столиці звернувся до Кабінету міністрів, щоб учням молодших класів у Києві дозволили повернутись до стандартної системи навчання і ходити до школи.

Кличко розповів, що на у столиці зараз тимчасово закриті 57 груп в 53 дитячих садах. При цьому наповненість дітей у садочках становить майже 50%.

Мер столиці наголосив, що школи після канікул розпочали дистанційне навчання. На тлі цього він звернувся до Міносвіти і в Кабмін з тим, щоб відновити навчання в молодшій школі.

На думку Кличка, якщо у столиці працюють дитсадки, було б логічно, щоб і учні молодших класів (з 1 по 4) ходили до школи.

"Тому що якщо у нас працюють дитсадки, то було б логічно, щоб працювала і молодша школа. Оскільки перебування дітей в старших групах садів і в молодших класах мало чим відрізняється. І дистанційне навчання для учнів молодших класів - неефективне", - сказав він.

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