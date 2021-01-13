У Києві розшукують зниклого безвісти громадянина Франції
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".
Так, відомо, що у столиці зник громадянин Франції пенсійного віку, який має проблеми із пам'яттю. Чоловік вийшов з дому ще 8 днів тому, і з тих пір зв'язку з ним немає.
При цьому громадянин Франції може перебувати в будь-якому районі столиці, або навіть за межами міста.
"Увага! Розшук! Шукаємо громадянина Франції. Вийшов і не повернувся додому. Немає вже 8 днів. Живе в Києві, але страждає втратою пам'яті. Не пам'ятає, де живе. Може перебувати в будь-якому районі або за межами міста. Іноді просить, щоб підвезли куди-небудь. Одягнений був так само, як на фото. Якщо хтось бачив, телефонуйте 0677587710", - йдеться в повыдомленны.
Шалена Ольга Бузова вискочила на вулицю без ліфчика, хвалячись зайвими кілограмами: "Не ганьбилася б, як дошка"
Одесу засипле снігом: синоптики попередили про погіршення погоди 13 січня
Блондинка з "Квартал 95" обтягнулася шкірою і влаштувала новий сеанс спокушання: "Підпалюй гніт..."
Дженніфер Лопес ледь впихнула свої "кульки" в сміливий купальник, погравши губками на камеру: "Боже мій!"
Відшитий "Холостячкою" Тригубенко зізнався, що у нього зараз з Мішиною і в своїй проблемі: "Я не вмію..."
Раніше повідомлялось, що у столиці намагаються знайти родичів або знайомих пенсіонера, який вже протягом 10 місяців ночує де прийдеться.
"Пошук родичів! Вчора, близько 20.00, вирішила допомогти дідусю дійти до Північного Вокзалу з пакетами, і у ході розмови виявилось, що дідусь направляється туди з метою переночувати", - розповіли небайдужі.
Нагадаємо, зовсім юна дівчина безслідно зникла в Києві: рідні намагаються зробити хоч щось для пошуку, фото.
Раніше Politeka писала, що у Києві зникла безвісти жінка, рідні не втрачають надії: "Допоможіть знайти маму...".
Також Politeka повідомляла, що у Києві безслідно зникла дівчинка, мама просить про допомогу в пошуках: фото і що відомо.