Чоловік може не пам'ятати, де живе

У Києві розшукують зниклого безвісти громадянина Франції

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, відомо, що у столиці зник громадянин Франції пенсійного віку, який має проблеми із пам'яттю. Чоловік вийшов з дому ще 8 днів тому, і з тих пір зв'язку з ним немає.

При цьому громадянин Франції може перебувати в будь-якому районі столиці, або навіть за межами міста.

"Увага! Розшук! Шукаємо громадянина Франції. Вийшов і не повернувся додому. Немає вже 8 днів. Живе в Києві, але страждає втратою пам'яті. Не пам'ятає, де живе. Може перебувати в будь-якому районі або за межами міста. Іноді просить, щоб підвезли куди-небудь. Одягнений був так само, як на фото. Якщо хтось бачив, телефонуйте 0677587710", - йдеться в повыдомленны.

Раніше повідомлялось, що у столиці намагаються знайти родичів або знайомих пенсіонера, який вже протягом 10 місяців ночує де прийдеться.

"Пошук родичів! Вчора, близько 20.00, вирішила допомогти дідусю дійти до Північного Вокзалу з пакетами, і у ході розмови виявилось, що дідусь направляється туди з метою переночувати", - розповіли небайдужі.

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