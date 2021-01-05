Киян попередили про зміни в роботі столичного метрополітену у Різдво

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу КП "Київський метрополітен".

Так, у четвер, 7 січня, на Різдво, в Києві можуть закрити декілька станцій метро. Повідомляється, що частину центральних станцій метро можуть тимчасово закрити на вхід.

У пресслужбі метрополітену наголосили, що це необхідний захід для запобігання стовпотворіння на центральних станціях.

Також зазначається, що на станції метро "Золоті ворота" можуть частково закрити вхід для пасажирів, однак ескалатори будуть працювати на підйом пасажирів. Це буде зроблено для того, щоб уникнути тисняви ​​на платформі і дати можливість всім бажаючим безперешкодно потрапити на Софійську площу.

Крім того, у Різдво у столичному метрополітені може бути встановлено обмеження на вхід для запобігання стовпотворіння в вестибюлях на наступних станціях:

"Хрещатик";

"Контрактова площа";

"Поштова площа";

"Майдан Незалежності".

На тлі цих "різдвяних обмежень" киян та гостей міста закликають заздалегідь продумувати і планувати свої поїздки.

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