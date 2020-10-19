Зима в Україні буде теплою, морози приходитимуть уривчасто і ненадовго

Метеорологи прогнозують, що погода не буде відрізнятися від минулих років: тривалість зими буде скорочуватися, українцям навіть варто підготуватися до крижаних дощів.

Синоптик Тетяна Адаменко припускає, що ця зима буде безсніжною, людям дістануться хіба що дощі. Тетяна зазначає, що це не найгірший варіант, оскільки зараз Україна страждає від посух.

Після затяжного бабиного літа в Україну прийде різке похолодання: в кінці тижня країну накриє дощами і поривчастим вітром. У деяких областях температура впаде до + 5 градусів.

До слова, Київ цими вихідними буквально пішов під воду через сильні зливи.

Так, в суботу, 17 жовтня, в Києві після дощу виявилися підтопленими кілька районів міста.

Зокрема, підтоплення були помічені в районі Нивок, Сирцю та Виноградаря.

Житель Виноградаря опублікував фото і відео автомобілів, які буквально поринули під воду. Рівень води досягав середини висоти машини. Це підтоплення, за його словами, було зафіксовано на вулиці Автозаводській №41.

На Нивках і Сирці також після дощу були підтоплені вулиці. Зокрема, на вулиці Стеценка вода залила дорогу. У воді також знаходили автомобільні знаки, які "втратили" машини під водою.

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