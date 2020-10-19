Зима в Украине будет теплой, морозы будут приходить отрывисто и ненадолго

Метеорологи прогнозируют, что погода не будет отличаться от прошлых лет: продолжительность зимы будет сокращаться, украинцам даже стоит подготовиться к ледяным дождям.

Синоптик Татьяна Адаменко предполагает, что эта зима будет бесснежной, людям достанутся разве что дожди. Татьяна отмечает, что это не самый плохой вариант, поскольку сейчас Украина страдает от засух.

После затяжного бабьего лета в Украину придет резкое похолодание: в конце недели страну накроет дождями и порывистым ветром. В некоторых областях температура упадет до +5 градусов.

К слову, Киев в эти выходные буквально ушел под воду из-за сильных ливней.

Так, в субботу, 17 октября, в Киеве после дождя оказались подтопленными несколько районов города.

В частности, подтопления были замечены в районе Нивок, Сырца и Виноградаря.

Житель Виноградаря опубликовал фото и видео автомобилей, которые буквально окунулись под воду. Уровень воды достигал середины высоты машины. Это подтопление, по его словам, было зафиксировано на улице Автозаводской №41.

На Нивках и Сырце также после дождя были подтоплены улицы. В частности, на улице Стеценко вода залила дорогу. В воде также находили автомобильные знаки, которые "потеряли" машины под водой.

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