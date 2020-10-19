Київська прокуратура повідомила про підозру лікарю, який працює в одній з дитячих лікарень

Йому інкримінують неналежне виконання своїх професійних обов'язків, що спричинило смерть дитини (ч. 2 ст. 140 КК України), передає "Знай".

Як встановили правоохоронці, в лютому 2020 року у відділення дитячої лікарні доставили 2-річного хлопчика з діагнозом "чужорідне тіло стравоходу, шлунково-кишкова кровотеча під питанням".

Черговий лікар-хірург госпіталізував хлопчика в загальну хірургію для спостереження та обстеження дитини, призначивши консультацію педіатра. Цим рішенням він порушив вимоги наказу щодо маршрутів госпіталізації: згідно з ними, дітей до трьох років з підозрою на чужорідне тіло шлунково-кишкового тракту, повинні відправляти в НДСЛ "Охматдит".

Минуло цілих 10 годин з моменту потрапляння дитини в лікарню, і тільки потім лікар призначив проведення огляду слизової оболонки стравоходу (ФГДС). Під час процедури у дитини виникла гостра серцева недостатність, в результаті малюк помер.

Експерт встановив, що між смертю хлопчика і дефектами медичної допомоги, яку йому надавали, є прямий зв'язок. Лікар не провів необхідні дослідження, що спричинило загибель пацієнта. Прокуратура звернулася до Оболонського суду з клопотанням про відсторонення лікаря від посади. Досудове розслідування триває.

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