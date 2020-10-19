Киевская прокуратура сообщила о подозрении врачу, который работает в одной из детских больниц
Ему инкриминируют ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей, повлекшее смерть ребенка (ч. 2 ст. 140 УК Украины), передает "Знай".
Как установили правоохранители, в феврале 2020 года в отделение детской больницы доставили 2-летнего мальчика с диагнозом "инородное тело пищевода, желудочно-кишечное кровотечение под вопросом".
Дежурный врач-хирург госпитализировал мальчика в общую хирургию для наблюдения и обследования ребенка, назначив консультацию педиатра. Этим решением он нарушил требования приказа относительно маршрутов госпитализации: согласно им, детей до трех лет с подозрением на инородное тело желудочно-кишечного тракта, должны отправлять в НДСБ "Охматдет".
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Прошло целых 10 часов с момента попадания ребенка в больницу, и только потом врач назначил проведение осмотра слизистой оболочки пищевода (ФГДС). Во время процедуры у ребенка возникла острая сердечная недостаточность, в результате малыш умер.
Эксперт установил, что между смертью мальчика и дефектами медицинской помощи, которую ему оказывали, есть прямая связь. Врач не провел необходимые исследования, что повлекло гибель пациента. Прокуратура обратилась в Оболонский суд с ходатайством об отстранении врача от должности. Досудебное расследование продолжается.
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