У Києві бетономішалка зім'яла 5 автомобілів
Про це розповідає "Київ Оперативний" у Facebook.
Інцидент стався на вулиці Лук'янівській на Подолі. Бетономішалка рухалася по зазначеній вулиці в бік Верхнього і Нижнього Валів, як раптом у неї відмовили гальма. Як повідомляється, водій перебував у тверезому стані.
В результаті несправності вантажівка покотилася вниз, зачепивши по дорозі 5 автомобілів. Деякі водії вчасно помітили некерований транспорт і від'їхали якнайдалі.
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На щастя, ДТП обійшлося без жертв-пасажири і водії отримали незначні пошкодження. А ось машинам пощастило менше-три автомобілі дуже постраждали, так, що на ремонт підуть сотні тисяч гривень.
До слова, Київ цими вихідними буквально пішов під воду через сильні зливи
Так, в суботу, 17 жовтня, в Києві після дощу виявилися підтопленими кілька районів міста.
Зокрема, підтоплення були помічені в районі Нивок, Сирцю та Виноградаря.
Житель Виноградаря опублікував фото і відео автомобілів, які буквально поринули під воду. Рівень води досягав середини висоти машини. Це підтоплення, за його словами, було зафіксовано на вулиці Автозаводській №41.
На Нивках і Сирці також після дощу були підтоплені вулиці. Зокрема, на вулиці Стеценка вода залила дорогу. У воді також знаходили автомобільні знаки, які "втратили" машини під водою.
"Після дощу зійшла вода на Стеценка в бік "Ашана". Добрі люди наловили номерні знаки і сушать на зупинці. Можна забирати. І вздовж дороги ще повно номерів", - розповіла киянка.
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