В Киеве бетономешалка смяла 5 автомобилей
Об этом рассказывает "Киев Оперативный" в Facebook.
Инцидент произошел на улице Лукьяновской на Подоле. Бетономешалка двигалась по указанной улице в сторону Верхнего и Нижнего Валов, как вдруг у нее отказали тормоза. Как сообщается, водитель находился в трезвом состоянии.
В результате неисправности грузовик покатился вниз, зацепив по дороге 5 автомобилей. Некоторые водители вовремя заметили неуправляемый транспорт и отъехали как можно дальше.
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К счастью, ДТП обошлось без жертв – пассажиры и водители получили незначительные повреждения. А вот машинам повезло меньше – три автомобиля очень пострадали, так, что на ремонт уйдут сотни тысяч гривен.
К слову, Киев в эти выходные буквально ушел под воду из-за сильных ливней
Так, в субботу, 17 октября, в Киеве после дождя оказались подтопленными несколько районов города.
В частности, подтопления были замечены в районе Нивок, Сырца и Виноградаря.
Житель Виноградаря опубликовал фото и видео автомобилей, которые буквально окунулись под воду. Уровень воды достигал середины высоты машины. Это подтопление, по его словам, было зафиксировано на улице Автозаводской №41.
На Нивках и Сырце также после дождя были подтоплены улицы. В частности, на улице Стеценко вода залила дорогу. В воде также находили автомобильные знаки, которые "потеряли" машины под водой.
"После дождя сошла вода на Стеценко в сторону "Ашана". Добрые люди наловили номерные знаки и сушат на остановке. Можно забирать. И вдоль дороги еще полно номеров", - рассказала киевлянка.
Напомним, что погода испытает украинцев на прочность, синоптики предупредили об опасности: "вместо дождей...".
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