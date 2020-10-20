У Києві біля лікарні швидкої медичної допомоги чоловік вирішив пограбувати пенсіонерку

Жінка чинила опір і завдала чоловікові кілька ударів, передає "Голос".

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

66-річна жінка сама зателефонувала в поліцію і розповіла, що у неї чоловік силою відібрав рюкзак. В особливих прикметах вона також вказала, що чоловік може бути "трохи" побитим.

"З особливих прикмет: нападник може бути трохи побитим-жінка скільки було сили чинила опір негіднику! Всі включаємося до дій і незабаром, на стометрівці (між вул .Ш. Алейхема та вул. Миропільська), 0312 і 0404 ЕПУ ловлять чоловіка, який йде з рюкзаком... і " трохи " побитий!",- йдеться у підписі до фото чоловіка.

До слова, злива, яку спостерігали в столиці протягом вихідних, очистила повітря і підняла Київ у рейтингу IQ Air

Так, дощі, які 17 жовтня пройшли в Києві, очистили повітря над столицею.

Згідно з даними компанії IQ Air, яка відстежує якість повітря в режимі реального часу, українська столиця піднялася в рейтингу на багато сходинок вгору.

Так, стихія несподівано перемістила Київ в найчистіші міста світу. Таким чистим Столичне повітря давно не було-зазвичай місто потрапляє до переліку найбрудніших у світі. Втім, вчора Київ поступався за чистотою атмосфери лише австралійському Мельбурну. Ближче до вечора столиця України вже перемістилася з другого рядка рейтингу на шосту, однак і такий показник є для Києва великим досягненням.

Нагадаємо, що погода випробує українців на міцність, синоптики попередили про небезпеку: "замість дощів...".

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