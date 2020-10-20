В Киеве около больницы скорой медицинской помощи мужчина решил ограбить пенсионерку

Женщина сопротивлялась и нанесла мужчине несколько ударов, передает "Голос".

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

66-летняя женщина сама позвонила в полицию и рассказала, что у нее мужчина силой отобрал рюкзак. В особых приметах она также указала, что мужчина может быть "немного" побитым.

"Из особых примет: нападающий может быть немного избитым - женщина сколько было силы оказывала сопротивление негодяю! Все включаемся к действиям и вскоре, на стометровке (между ул. Ш. Алейхема и ул. Миропольская), 0312 и 0404 ЭПУ ловят мужчину, который идет с рюкзаком ... и "немного" побит!", - говорится в подписи к фото мужчины.

К слову, ливень, который наблюдали в столице в течение выходных, очистил воздух и поднял Киев в рейтинге IQ Air

Так, дожди, которые 17 октября прошли в Киеве, очистили воздух над столицей.

Согласно данным компании IQ Air, которая отслеживает качество воздуха в режиме реального времени, украинская столица поднялась в рейтинге на много ступенек вверх.

Так, стихия неожиданно переместила Киев в чистейшие города мира. Таким чистым столичный воздух давно не был - обычно город попадает в перечень самых грязных в мире. Впрочем, вчера Киев уступал по чистоте атмосферы лишь австралийскому Мельбурну. Ближе к вечеру столица Украины уже переместилась со второй строчки рейтинга на шестую, однако и такой показатель является для Киева большим достижением.

Напомним, что погода испытает украинцев на прочность, синоптики предупредили об опасности: "вместо дождей...".

Также Politeka писала, что в октябре магнитная буря ударит по украинцам с чудовищной силой, названы даты: "Три дня подряд...".