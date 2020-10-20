Пацієнтка київської лікарні викинулося з вікна

Як стало відомо у вівторок, трагедія трапилася вранці в понеділок, передає kiev.dozor. 

Жінка викинулася у вікно четвертого поверху і від отриманих травм померла в реанімації. Їй було 60 років, в лікарні вона лікувалася від коронавірусу.

Інші подробиці трагедії невідомі.

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больница, еда

Раніше ми писали, що в Києві біля лікарні швидкої медичної допомоги чоловік вирішив пограбувати пенсіонерку.

Жінка чинила опір і завдала чоловікові кілька ударів.

66-річна жінка сама зателефонувала в поліцію і розповіла, що у неї чоловік силою відібрав рюкзак. В особливих прикметах вона також вказала, що чоловік може бути "трохи" побитим.

коронавирус, больница, врачи, пациент

"З особливих прикмет: нападник може бути трохи побитим-жінка скільки було сили чинила опір негіднику! Всі включаємося до дій і незабаром, на стометрівці (між вул .Ш. Алейхема та вул. Миропільська), 0312 і 0404 ЕПУ ловлять чоловіка, який йде з рюкзаком... і" трохи " побитий!",- йдеться у підписі до фото чоловіка.

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