Пацієнтка київської лікарні викинулося з вікна
Як стало відомо у вівторок, трагедія трапилася вранці в понеділок, передає kiev.dozor.
Жінка викинулася у вікно четвертого поверху і від отриманих травм померла в реанімації. Їй було 60 років, в лікарні вона лікувалася від коронавірусу.
Інші подробиці трагедії невідомі.
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Раніше ми писали, що в Києві біля лікарні швидкої медичної допомоги чоловік вирішив пограбувати пенсіонерку.
Жінка чинила опір і завдала чоловікові кілька ударів.
66-річна жінка сама зателефонувала в поліцію і розповіла, що у неї чоловік силою відібрав рюкзак. В особливих прикметах вона також вказала, що чоловік може бути "трохи" побитим.
"З особливих прикмет: нападник може бути трохи побитим-жінка скільки було сили чинила опір негіднику! Всі включаємося до дій і незабаром, на стометрівці (між вул .Ш. Алейхема та вул. Миропільська), 0312 і 0404 ЕПУ ловлять чоловіка, який йде з рюкзаком... і" трохи " побитий!",- йдеться у підписі до фото чоловіка.
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