Пациентка киевской больницы выбросилось из окна

Как стало известно во вторник, трагедия случилась утром в понедельник, передает kiev.dozor.

Женщина выбросилась в окно четвертого этажа и от полученных травм умерла в реанимации. Ей было 60 лет, в больнице она лечилась от коронавируса.

Другие подробности трагедии неизвестны.

Ранее мы писали, что в Киеве около больницы скорой медицинской помощи мужчина решил ограбить пенсионерку.

Женщина сопротивлялась и нанесла мужчине несколько ударов.

66-летняя женщина сама позвонила в полицию и рассказала, что у нее мужчина силой отобрал рюкзак. В особых приметах она также указала, что мужчина может быть "немного" побитым.

"Из особых примет: нападающий может быть немного избитым - женщина сколько было силы оказывала сопротивление негодяю! Все включаемся к действиям и вскоре, на стометровке (между ул. Ш. Алейхема и ул. Миропольская), 0312 и 0404 ЭПУ ловят мужчину, который идет с рюкзаком ... и "немного" побит!", - говорится в подписи к фото мужчины.

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